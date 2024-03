A que horas o Eclipse Lunar de março de 2024 será mais visível? Como você pode ver isso?

Tele Lua Cheia de Março será visível nas primeiras horas de segunda-feira, 25 de março, num fenómeno astronómico raro que significa que os astrónomos poderão desfrutar de um eclipse lunar penumbral, na mesma noite em que o Lua Verme chega.

O o pico da Worm Moon será em 25 de março às 03:00 ETo momento preciso em que o satélite da Terra será posicionado atrás do nosso planeta e do Sol, permitindo que sua face seja totalmente iluminado em um espetáculo deslumbrante.

A Lua Cheia de março chega com o primeiro dos quatro eclipses de 2024. Chamado de eclipse lunar penumbral, ocorre quando o Lua entra na sombra parcial da Terraconhecida como penumbra, fenômeno que obscurece ligeiramente o satélite natural.

A que horas começa o Eclipse Lunar de março de 2024?

De acordo com informações da NASA, agência espacial dos Estados Unidos e líder mundial, o Continente americano será o único lugar onde o eclipse lunar será visívele segundo dados da EarthSky, terá duração aproximada de 279 minutos (quatro horas e meia).

O eclipse começará pouco antes da Lua Cheia atingir seu ponto máximo na noite de 24 de março, mas será mais visível na madrugada de 25 de março, por volta das 00h53 ET.

Onde posso ver o Eclipse Lunar de março de 2024?

Se você quiser observar esses fenômenos, principalmente o eclipse penumbral, precisará fazê-lo nas primeiras horas da manhã para apreciá-los adequadamente.

Para observar o fenômeno com mais detalhes, é recomendável afastar-se das luzes da cidade e, para observar o céu noturno em detalhes, você pode usar telescópios domésticos ou binóculos.

Uma nota da NASA diz: “A Lua vai escurecer ligeiramente durante essas poucas horas noturnas, o que pode gerar um lapso interessante, mesmo que seja difícil percebê-lo apenas com um olhar para o céu. Feliz observação do céu!”