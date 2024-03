A Rainha Camilla oferece atualizações sobre o Rei Charles enquanto o cobre em uma viagem de trabalho a Belfast

A Rainha Camilla compartilhou ideias sobre a saúde do Rei Charles enquanto empreendia compromissos oficiais em Belfast.

Príncipe Harry fala sobre ter visto o rei Charles em meio à batalha contra o câncer

Rainha Camilla com Rei Charles: Ele está muito bem

Entrando para o Rei numa visita de dois dias a Irlanda do Nortea Rainha Camilla gentilmente abordou as preocupações sobre o bem-estar de seu marido, tranquilizando os simpatizantes com uma atualização positiva: “Ele está indo muito bem.”

Enquanto Rainha Camila estendeu sua presença real em Belfasto rei Carlos permaneceu ocupado com suas responsabilidades oficiais em Londres.

Apesar do seu desafios de saúdeo monarca executou diligentemente três audiências privadas no Palácio de Buckingham.

Entre seus convidados estavam dignitários como Senhor. Mbelwa Kairuki e Senhor. Por Teck Heanrefletindo o Rei compromisso com suas funções, mesmo em meio ao tratamento contínuo de um câncer não revelado.

O Rei a ausência de compromissos públicos não diminuiu sua dedicação ao seu papel.

Nos bastidores, ele continua cumprindo obrigações oficiais, incluindo sua audiência semanal com o primeiro ministroalém de cuidar do trabalho administrativo.

Notavelmente, no início da semana, Rei Carlos calorosamente bem-vindo Veteranos britânicos do guerra coreana no Palácio de Buckinghamdemonstrando o seu apoio inabalável às forças armadas.

Os compromissos de Camilla na Irlanda do Norte

Da Rainha Camila visita a Belfast proporcionou uma oportunidade de interação com simpatizantes e habitantes locais, refletindo a ligação duradoura entre a família real e o povo.

Durante seus compromissos, Camila aceitou graciosamente um cartão de melhoras para o Rei Charles, expressando sua gratidão e compartilhando um vislumbre de sua dinâmica pessoal: “Eu tento mantê-lo em ordem.”

Entre os encontros houve uma deliciosa visita a Coffey’s Butchers, The Arcadia Delie Padaria Knottsonde Camila envolvido com proprietários e clientes.

Como Rainha Camila continua suas funções oficiais, inclusive organizando um evento para o Sala de Leitura da Rainha no Castelo de Hillsborough marcar Dia Mundial da Poesiaa resiliência e a dedicação do casal real ao serviço permanecem inabaláveis.

Enquanto Rei Carlos pode estar fisicamente ausente da vista do público, seu espírito perdura através dos esforços diligentes dele e da Rainha Camilla, garantindo que o compromisso da monarquia aos seus deveres permanece firme.