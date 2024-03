A reação de Patrick Mahomes ao acordo de Chris Jones com os Chiefs diz tudo

Patrick Mahomes sabe que precisa manter os melhores jogadores ao seu redor se o Chefes de Kansas City vão continuar seu domínio na NFL, e a renovação do contrato de Chris Jones ajuda a tornar isso uma realidade.

Houve alguma preocupação de que o tempo de Jones com o Chefes estava chegando ao fim, apesar de ele ser uma parte fundamental de sua defesa, mas essas preocupações foram eliminadas pela raiz com um novo acordo.

Visita emocionante de Patrick Mahomes à Adidas com Jurgen Klopp na AlemanhaInstagram

Ele assinou um contrato de cinco anos com o Chefes e agora é o DT mais bem pago da liga.

Mahomes satisfeito com a renovação de Jones

A notícia foi bem recebida pelo quarterback Mahomesque tem sido a maior estrela da NFL recentemente.

Jones tuitou dois emojis de caneta e papel depois que a notícia foi confirmada, e Mahomes citou com um grande rosto sorridente.

Jones foi uma parte muito importante do Vitória dos Chiefs no Super Bowl em 2024 contra o São Francisco 49ers e ele foi recompensado com um contrato de 95 milhões de dólares.

A notícia foi anunciada pela primeira vez por Ian Rapoport no X enquanto ele escrevia: “Os #Chiefs e All-Pro DT Chris Jones têm um acordo de grande sucesso para mantê-lo em KC, de acordo com seus agentes @KatzBrosSports. uma grande jogada para os campeões.”

Mais tarde, ele disse: “Ele consegue um contrato de 5 anos que inclui US$ 95 milhões praticamente garantidos. O DT mais bem pago.”

Jones deve receber cerca de 35 milhões de dólares por temporada agora e terá que retribuir essa fé mantendo seu nível na nova temporada.