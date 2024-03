A reação de Tom Brady quando ele rasgou seu ACL estabeleceu precedente de QB no New England Patriots

Tom Brady tinha acabado de perder o Super Bowl LXII para o NY Giants depois de chegar ao grande show com uma temporada impressionante de 16-0, mas eu estava prestes a piorar.

Tom Brady rompeu o ligamento cruzado anterior, mas queria jogar apesar da lesão

Durante o jogo de abertura contra o Chefes de Kansas City, Brady foi duramente atingido durante a jogada, rompendo seu ligamento cruzado anterior, encerrando a temporada para o quarterback, apesar de querer deixar sua lesão em segundo plano.

O MVP não queria fazer cirurgia, queria até colocar aparelho e fazer cirurgia no final do ano, porém, então Técnico Bill Belichick não concordaria com isso apenas com sua palavra, então ele praticou, no entanto, coisas não parecia bom para Brady.

De acordo com imagens da série de documentários da Apple TV + “The Dynasty” no episódio cinco, Brady mencionou “Fui ao escritório do treinador Belichick e disse que queria jogar. Vou consertar minha ACL no final do ano. Eu poderia simplesmente colocar um aparelho, vou gravar e jogar a temporada inteira.”

Receptor Randy Moss jogou pelos Patriots durante O mandato de Brady de 2007 a 2010 e testemunhei o esforço que TB12 colocou no treinamento, mas no final das contas “foi difícil para ele aceitar”, que ele simplesmente não estaria 100% em campo e poderia se colocar em um cenário de fim de carreira caso recebesse mais punições durante os jogos.

Brady elaborou sobre sua lesão mencionando que ele pulou da cama apenas “Três dias após a cirurgia, eu estava tentando fingir que era sobre-humano”, continuou TB12. “Perdi muito peso. Fiquei muito grisalho. Eu não conseguia dormir, não conseguia – simplesmente não conseguia mover o joelho, estava tão inchado. Foi difícil, mas tive ótimas pessoas lá para mim”.

Antes da temporada de 2008, Brady ficou emocionado ao se dirigir a seus companheiros durante o campo de treinamento. “Posso dizer uma coisa? Ao refletir sobre a temporada passada, não terminamos da maneira que queríamos. Mas sabemos o que compartilhamos”, disse ele. “Espero que aprendamos com isso e espero que levemos isso adiante. Eu sempre fico emocionado, então… só de pensar nas coisas que me interessam. Então, obrigado.“Ele concluiu.

Muitos nos Patriots aplaudem O espírito de Brady de tentar voltar ao jogo não importa o sacrifício, alguns até acreditam que isso agora é esperado de quem assume a tarefa titânica de trazer os Patriots de volta ao lado do vencedor.