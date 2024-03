A reação nada surpreendente da esposa de Dani Alves, Joana Sanz, à notícia da decisão da fiança

Daniel Alves foi concedida fiança no valor de um milhão de euros enquanto se aguarda a sentença definitiva ao brasileiro após os recursos que foram interpostos, depois de ter sido condenado a quatro anos de prisão por violar uma mulher indefesa na passagem de ano de 2022, e a reação da sua mulher está longe de ser surpreendente quando ela fechou suas redes sociais.

AlvesO advogado da vítima já confirmou que vai recorrer da decisão para deixar o ex-jogador de futebol em liberdade, até certo ponto.

ARQUIVO: Tribunal de Barcelona considera o astro do futebol brasileiro Dani Alves culpado de agressão sexual

Dito isto, NeymarO pai, que pretendia levantar o valor da fiança, não conseguiu juntar o milhão de euros e Alves continua preso.

Parte das condições de sua fiança exige que ele entregue seus dois passaportes (brasileiro e espanhol) para impedi-lo de deixar o país, em grande parte porque a lei brasileira não permite a extradição de nações brasileiras. Se conseguisse regressar à sua terra natal, estaria para sempre fora do alcance da lei espanhola.

Outras obrigações são que ele deve comparecer semanalmente ao tribunal e não é permitido qualquer contato ou abordagem com a vítima do ataque em uma boate.

A notícia não demorou a provocar todo tipo de reações, tanto em programas de televisão como entre diversas personalidades conhecidas, como a mãe do jogador de futebol, que comemorou a decisão.

Embora uma das reações mais inesperadas tenha sido a do companheiro, a modelo Joana Sanzque nos últimos meses demonstrou seu compromisso com Alves. Porém, ao ouvir a notícia, Joana Sanz decidiu tomar uma medida drástica ao desativar seu perfil do Instagram.

Não é a primeira vez que ela desativa o seu perfil do Instagram, como já o fez em outras ocasiões e o verdadeiro motivo desta decisão é desconhecido, embora se entenda que Sanz prefere ter um perfil mais discreto agora que o caso está de volta ao poder. notícias para passar mais despercebido.

Pode ser para que ela não se torne um médium para aqueles que estão zangados com Alves e com a decisão do tribunal de descarregar essa frustração nela. Ela poderia estar se antecipando preventivamente a qualquer abuso que ocorresse em sua direção por sua lealdade ao agressor sexual.

Presumivelmente, a modelo, que sempre foi muito ativa no Instagram e utiliza esta plataforma como parte do seu trabalho, irá reativar a conta mais tarde, mas não temos ideia de quando.

Os advogados da vítima lançam contra-recurso

AlvesAs notícias de Israel chocaram o mundo, pois ninguém esperava que um violador fosse livre para andar novamente pelas ruas de Espanha antes do julgamento e da sentença ser definitivamente concluída como inocente, culpado ou inocente.

Mas foi isso que aconteceu então Ester Garcia já deu a conhecer a sua intenção de recorrer da decisão para garantir que ele permaneça atrás das grades. Ela também acha que se ele não tivesse muito dinheiro de sua época como jogador de futebol, não teria uma decisão tão favorável.

“É um escândalo que o tenham deixado ir em liberdade”, García disse a El Mon um podcast RAC1. “Parece que a justiça está sendo feita para os ricos.

“Disseram que ele tem uma capacidade financeira pequena neste momento, mas não tenho dúvidas de que ele receberá o milhão de onde quer que esteja”.