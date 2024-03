A saúde mental de Conor MCGregor é questionada após a última entrevista em ‘Road House’

Tnão há como alguém ver este vídeo de entrevista de Conor McGregor e não acho que ele está saindo de uma grande farra. Na semana passada, já circulou um vídeo onde ele aparece exibindo um comportamento errático que fazia as pessoas pensarem que ele estava chapado como uma pipa. Neste último vídeo, McGregor parece estar caindo daquele ponto enquanto tropeça em seu discurso enquanto responde a uma pergunta. O co-astro Jake Gyllenhaal parece preocupado com o que está acontecendo, mas Conor de alguma forma consegue reagir. Mas essa não é a única preocupação dos fãs de Conor McGregor, eles também se preocupam com outro aspecto muito importante de sua vida.

Crescentes preocupações sobre a saúde mental de Conor McGregor

Esqueça a imagem preocupante que Conor McGregor está oferecendo em público durante esta entrevista. As pessoas online estão começando a expressar sua preocupação sobre o tipo de comportamento que Conor McGregor está exibindo durante essas entrevistas. Aqueles que sofreram de abuso de substâncias saberão que este é um carrapato clássico de uma pessoa que sofre sintomas de abstinência de uma ampla variedade de substâncias. Conor se mostra em uma posição vulnerável que permite que as pessoas tirem suas próprias conclusões. Ele nunca abordou esses rumores diretamente, mas agora seria o momento perfeito para isso.

Na verdade, Conor McGregor já é o atleta mais testado do UFC em 2024. Ao contrário de outros atletas que seguem ativos, Conor já foi testado duas vezes desde 1º de janeiro. USADA e a UFC não significava que Conor McGregor seria menos testado do que já foi. Momentos como este vídeo são ótimos indicadores de que talvez Conor McGregor pode precisar ser testado ainda mais. O vídeo é difícil de assistir, mas é um documento que vale a pena guardar para continuar acompanhando essa história.