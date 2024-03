A sentença de prisão do ex-chefe assistente Britt Reid foi comutada para prisão domiciliar

Governador do Missouri Mike Parson tomou a decisão surpreendente na sexta-feira… pouco mais de um ano depois que Reid foi jogado atrás das grades por seu papel em um acidente de DWI que deixou uma menina de 5 anos, Ariel Jovem com lesões cerebrais que alteram a vida.

Reid foi acusado pela primeira vez de acusações criminais no caso depois que as autoridades disseram que ele ficou bêbado dias antes do Chiefs vs. Buccaneers Super Bowl em 2021 e bateu sua caminhonete na traseira de um carro em que Young estava.