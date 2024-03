A temporada dos Chiefs acabou, mas Kansas City ganhou mais jogos em fevereiro do que um time da NBA

Fa temporada de futebol acabou, mas o mundo dos esportes ainda fala sobre o Chefes de Kansas City. A dupla defesa Super Bowl os campeões jogaram apenas uma partida no mês de fevereiro, mas foi a maior partida de todas – Super Bowl LVIII em Las Vegas. O Chefes derrotou o São Francisco 49ers em horas extras em Estádio Allegiant para garantir seu terceiro título do Super Bowl em cinco temporadas – e embora possa parecer inacreditável, aquela vitória foi mais do que um NBA equipe acumulada ao longo do mês.

Há cinco times da NBA nesta temporada com uma taxa de vitórias inferior a 30%. Um desses lados infelizes é o Feiticeiros de Washingtonuma franquia sofrida que – de alguma forma – foi pior do que os Chiefs em fevereiro, com o AssociaçãoA temporada está em pleno andamento.

Vitórias em fevereiro: Chiefs 1, Wizards 0

Surpreendentemente, o Feiticeiros não conseguiu vencer nenhum de seus 12 jogos durante o mês de fevereiro e possui a mais longa seqüência de derrotas da NBA, com 13 jogos consecutivos. Outros vinte e oito times da NBA venceram pelo menos uma vez em fevereiro – e, claro, o mesmo aconteceu com os Chiefs, vencedores do Super Bowl LVIII.

Os Wizards optaram por iniciar uma reconstrução completa nesta temporada, algo que Washingtono recorde de 9-50 certamente reflete. Comparar um esporte com outro pode estar repleto de armadilhas, mas os Chiefs, felizes com o campeonato, contrastam fortemente com os desejosos Wizards. Washington não ganhou o Finais da NBA desde 1978, e passou da segunda rodada dos playoffs pela última vez em 1979.

Alguns pensaram que a aquisição fora de temporada de Guerreiros do Golden State guarda Jordan Poole daria aos Wizards uma estrela para construir, mas Poole foi recentemente substituído pelo novo treinador Brian Keefe em meio às lutas ofensivas de Washington. O Wiz ficou em 26º lugar na classificação ofensiva, apesar de jogar no ritmo mais rápido da NBA.

Os Wizards poderiam perder 70 jogos?

Já se passaram oito anos desde que um time da NBA perdeu mais de 70 jogos em uma temporada, uma marca infame atingida por apenas seis times na história da liga. Os Wizards, a caminho de 69 derrotas, podem evitar por pouco se tornar o sétimo.

Washington é um dos cinco times colossais a caminho de pelo menos 60 derrotas na temporada regular – uma lista que inclui o Pistões Detroit (que sofreu um recorde Série de 28 derrotas consecutivas nesta temporada) e o Portland Trail Blazers, o outro time da NBA que passou o mês de fevereiro sem vencer nenhum jogo. Está claro que a NBA tem um problema de paridade que precisa resolver, e os apelos ficarão ainda mais altos se os Wizards forem o time que acabar atingindo a indesejada marca de 70 derrotas em 82 jogos.