A tensão do Miami Open aumenta depois que uma discussão acalorada irrompe na quadra, o árbitro é forçado a intervir

Taqui foi um momento tenso na terceira rodada do Miami Open quando Christopher O’Connell e Barragem Martin entraram em uma discussão acalorada e se enfrentaram na quadra 1 na segunda-feira.

O’Connellclassificado em 66º lugar no ranking ATP, derrotado Urtiga Vit e Francisca Tiafoe chegar à terceira rodada do torneio Masters 1000 antes de enfrentar Drogaque está classificado em 204º lugar.

O australiano estava sacando para segurar o set, mas perdeu a calma e acusou o adversário americano Droga de gritar enquanto ele estava prestes a servir.

“O que você está fazendo? Antes de eu servir, você está gritando.” O’Connell podia ser ouvido dizendo. “Pouco antes de servir, você está gritando antes de eu servir.

“Eu realmente não me importo se você fizer isso depois de um certo ponto. Mas você faz isso antes de eu sacar…”.

A resposta desafiadora de Martin Damm

A reclamação do australiano pareceu levar Droga de surpresa, já que o jovem de 20 anos inicialmente não tinha certeza do que se tratava, e respondeu desafiadoramente: “E daí?”

O árbitro de cadeira da partida, Fergus Murphyinterveio para tentar controlar a batalha verbal e disse Droga “parar de falar” depois que ele interrompeu Murphy.

“Gente, tudo seria melhor se vocês se dirigissem a mim”, disse ele. “Não é bom que vocês dois discutam um com o outro.”

No entanto, ambos os jogadores continuaram discutindo e Droga saiu da rede argumentando que estava gritando enquanto O’Connell ainda tinha as bolas na mão, e não durante os momentos de concentração anteriores ao saque do adversário.

“Você estava com as bolas na mão e não quando estava sacando” Droga disse, como Murphy tentou acalmar a situação.

No fim, O’Connell riria por último ao sair vitorioso depois de vencer dois desempates para obter uma vitória por 7-6 (5), 7-6 (5). Seu adversário nas oitavas de final será campeão do Aberto da Austrália Jannik Pecadora estrela italiana em ascensão que ocupa o terceiro lugar no torneio e ocupa o terceiro lugar no ranking mundial da ATP.