A trágica história dos filhos de Andy Reid que acompanha sua carreira de sucesso no Chiefs

Cgalinha Andy Reid não está liderando o Chefes de Kansas City para a glória do Super Bowl, ele está ocupado sendo pai e marido em sua família unida, que foi afetada por uma tragédia pessoal no passado. Reid é casado com sua esposa, Tamara, há 42 anos, depois de se casarem em agosto de 1981, e eles construíram uma vida juntos depois de se conhecerem enquanto estudavam na Universidade Brigham Young.

Mas as dificuldades em criar uma família numerosa não escaparam a Andy e Tammy depois que tiveram cinco filhos juntos, mudando de um estado para outro em sua carreira para se tornar um dos NFLprincipais treinadores.

O técnico Reid aborda o incidente lateral com Travis Kelce: “Ele me pegou desequilibrado”

E em agosto de 2012, seu filho mais velho, Garrett, faleceu tragicamente aos 29 anos após uma overdose acidental de heroína. Foi relatado pela CBS News na época que Garrett foi encontrado inconsciente em seu dormitório em Universidade de LehighPensilvânia, antes de ser declarado morto mais tarde.

Na época, Garrett estava mudando sua vida como um viciado em drogas em recuperação e trabalhava para o Filadélfia Eagles como assistente técnico de força e condicionamento. A família Reid divulgou um comunicado confirmando sua morte com uma emocionante homenagem ao filho.

“Em nome de Tammy e de nossa família, gostaria de agradecer a todos por seu tremendo apoio, amor, palavras gentis e orações durante este momento de grande tristeza. Palavras não podem expressar nosso sentimento de perda”, disse Andy em uma declaração de agosto de 2012, por CBS News.

“Nós amávamos muito Garrett. Ele era um filho e irmão maravilhoso. Ele nos fazia rir, era um prazer estar por perto, ele sempre tinha um sorriso no rosto e sentiremos muita falta dele. Nunca o esqueceremos, e vamos nos lembrar dele com amor.”

Quem são os outros quatro filhos de Andy Reid?

Britt ReidEle, de 38 anos, é o segundo filho do casal e nasceu quando eles eram “super pobres”, segundo Tammy. Infelizmente, assim como seu irmão mais velho, Britt lutou contra o vício em drogas e enfrentou problemas com a lei.

Conforme relatado pelo The New York Times, ele foi condenado a três anos de prisão em 2022 “por um crime de dirigir embriagado com lesões corporais graves” depois de “ferir gravemente uma menina de 5 anos em um acidente depois de beber álcool em o emprego.” Em abril de 2023, a KCTV5 informou que Britt estava na prisão no Centro Correcional de Tipton.

Seu filho mais novo, Spencer, de 30 anos, é assistente técnico de força do Chefes.

A filha mais velha de Reid, Crosby, é cantora e cantou o Hino Nacional em Estádio Ponta de Flecha em 2019. Sua segunda filha, Drew Annnasceu no Missouri e prefere “viver uma vida fora dos holofotes”.