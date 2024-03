Aaron Rodgers considerando a aposentadoria enquanto QB faz parte da lista de Robert Kennedy Jr. para potencial candidato à vice-presidência

EUuma reviravolta surpreendente nos acontecimentos, Aaron Rodgers, o renomado quarterback da NFL, está se preparando para causar impacto tanto no campo de futebol quanto potencialmente na arena política. De acordo com relatórios recentes do The New York Times, Rodgers está programado para retornar ao campo de futebol como o Jatos de Nova York quarterback na próxima temporada de 2024. No entanto, as suas ambições vão além do domínio do desporto, à medida que se vê envolvido em discussões sobre uma possível incursão na política nacional.

Candidato presidencial independente dos EUA Robert F. Kennedy Jr. teria abordado Rodgers sobre a perspectiva de servir como seu companheiro de chapa nas próximas eleições de novembro. O Times revela que Rodgers esteve envolvido em discussões contínuas com Kennedy durante o mês passado, indicando um interesse mútuo na parceria. Embora permaneça incerto se Rodgers recebeu uma oferta formal para o cargo de vice-presidente, fontes sugerem que seu “poder de estrela e zelo independente” poderiam ser fundamentais para Kennedytentativa de desafiar o cenário político atual.

Aos 40 anos, Rodgers surge como um candidato potencial ao lado do ex-governador de Minnesota e lutador profissional Jesse Ventura na lista de Kennedy para indicados à vice-presidência. Rodgers‘ O alinhamento com as ideologias políticas de Kennedy, particularmente em relação a questões como vacinações e “liberdade médica”, foi reconhecido publicamente. O quarterback já havia expressado sua intenção de apoiar Kennedy nas próximas eleições, citando admiração pela posição do advogado ambiental em questões críticas de saúde.

Rodgers tem sido uma figura controversa aos olhos do público

Apesar de seu destaque como atleta, Rodgers não se esquivou de se envolver no discurso público sobre questões sociais e políticas. Suas aparições em plataformas como “The Pat McAfee Show” da ESPN forneceram uma plataforma para expressar suas opiniões, ampliando ainda mais sua influência para além do campo de futebol. Embora Rodgers tenha mantido a sua identidade principalmente como atleta e não como activista, a sua vontade de participar em conversas políticas sublinha o seu envolvimento mais amplo com as questões sociais.

À medida que aumentam as especulações sobre Rodgers‘ papel potencial nas próximas eleições, seus representantes ainda não forneceram comentários oficiais sobre o assunto. No entanto, prevê-se que Kennedy anuncie formalmente o seu companheiro de chapa nas próximas semanas, esclarecendo se Rodgers fará a transição do gramado para o cenário político.