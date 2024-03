Aaron Rodgers no ‘topo’ da lista de vice-presidentes de corrida de Robert F. Kennedy Jr.

O quarterback superstar da NFL primeiro … O próximo vice-presidente dos Estados Unidos da América?

Se as coisas correrem bem Robert F. Kennedy Jr. esperanças, pode ser assim que a vida acabará para Aaron Rodgersporque o candidato à presidência confirmou na terça-feira que o sinalizador dos Jets está no “topo” de sua lista de companheiros de chapa.

De acordo com New York Times, RFK Jr. disse que está se comunicando com Rodgers durante a maior parte do mês passado, e eles conversaram sobre o papel… e dizem que Rodgers está interessado.

É claro que os dois – que partilham posições semelhantes sobre vacinas e outras questões – tornaram-se próximos recentemente, com Rodgers a manifestar publicamente o seu apoio ao candidato independente várias vezes nos últimos meses.

Não está claro, no entanto, como Rodgers faria seu trabalho no New York Jets se ele se juntasse a Kennedy.

A eleição é em novembro… quando o futebol está a todo vapor.

O NYT também informou na terça-feira que o ex-astro e ator da WWE Jesse “O Corpo” Ventura é um forte candidato para estar na chapa.

O homem de 70 anos – que supostamente também considerou Andrew Yang, Rand Paul, dar Tulsi Gabbard para o cargo – deverá nomear seu companheiro de chapa oficial nas próximas semanas.

Quem quer que RFK Jr. no final das contas, ele terá uma batalha difícil pela frente, apesar de ter votado fortemente para um Independente.