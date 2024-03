Aaron Rodgers poderia ter esse superastro da NCAA como arma, diz analista

Tele Jatos de Nova York estão ganhando as manchetes com seus movimentos agressivos na entressafra, a fim de dar mais armas ao seu astro QB Aaron Rodgers. De acordo com um importante analista da NFL, os Jets devem negociar e garantir a perspectiva de melhor wide receiver no Draft de 2024, Marvin Harrison Jr.

Os Jets estão em uma onda de contratações, adicionando talentos significativos ao seu elenco. Eles já assinaram oito vezes com tackle ofensivo do Pro Bowl Tyron Smith e duas vezes wide receiver de 1.000 jardas Mike Williams. Além disso, eles trouxeram de volta o ataque ofensivo Morgan Moses por meio de uma troca com o Corvos de Baltimore. Esses movimentos indicam que os Jets levam a sério o fortalecimento de seu time.

Com o quarterback veterano Aaron Rodgers aproximando-se da temporada 40/41, os Jets estão claramente no modo ganha-agora. Essa mentalidade se reflete em suas agressivas melhorias no plantel. Em linha com esta estratégia, o último mock draft de Daniel Jeremiah, do NFL.com, faz com que os Jets façam um movimento ousado ao negociar até o 5º lugar para selecionar Marvin Harrison Jr. de Estado de Ohio.

Jeremiah explica: “Os Jets estão all-in com um quarterback veterano e recentemente adquiriram dois tackles ofensivos para reforçar a linha O. Eles precisam desesperadamente de outro craque no jogo de passes para complementar Garrett Wilson, então eles trocam para selecionar Harrison , o melhor recebedor do draft e ex-companheiro de equipe de Wilson no estado de Ohio.

Harrison é o melhor WR no próximo Draft

Marvin Harrison Jr. é altamente considerado o melhor wide receiver do draft. Medindo 1,80 metro e pesando 90 quilos, ele teve uma carreira impressionante no futebol universitário, acumulando 67 recepções para 1.211 jardas e 14 touchdowns em sua última temporada. No ano anterior, ele registrou 77 recepções para 1.263 jardas e 14 touchdowns. Seu histórico o torna uma perspectiva atraente para os Jets, que buscam reforçar seu ataque.

Apesar de suas recentes aquisições ofensivas, os Jets ainda consideram Harrison Jr. uma adição valiosa à sua escalação. O draft simulado de Jeremiah ressalta a determinação da equipe em garantir os melhores talentos na preparação para a próxima temporada.

A potencial adição de Marvin Harrison Jr. solidificaria ainda mais as proezas ofensivas dos Jets e forneceria apoio ao seu quarterback veterano enquanto eles almejam o sucesso no futuro imediato.