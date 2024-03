Aaron Taylor-Johnson supostamente ofereceu o cobiçado papel de James Bond

Ator britânico Aaron Taylor-Johnson está assumindo o lugar de James Bond … ou pelo menos eles foram oferecidos a ele, e a bola está do seu lado!

Produtor de títulos Bárbara Brócolis aparentemente está de olho no jovem de 33 anos para a próxima aventura de 007, O sol relatórios – o que poria fim à longa espera para encontrar o sétimo ator para assumir o papel icônico desde 1962.

Então, o negócio é o seguinte… a publicação relata que nada está definido ainda, mas o que se diz nas ruas é que Bond é o show de Aaron, se ele quiser. A oferta formal está bem ali sobre a mesa, com os produtores esperando uma resposta dele.

Na semana passada, Aaron estava se mantendo discreto quando as pessoas começaram a comentar sobre ele interpretar Bond, dizendo a Numero: “Acho encantador e maravilhoso que as pessoas me vejam nesse papel.