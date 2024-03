Abubakar Nurmagomedov e Devin Clark entre os 11 lutadores que não estão mais no elenco do UFC

Vários lutadores foram removidos do elenco do UFC, incluindo Abubakar Nurmagomedov e Devin Clark.

Um total de 11 lutadores foram confirmados por dirigentes do UFC para o MMA Fighting nesta terça-feira, sendo que os atletas foram dispensados ​​da promoção, não recontratados após o término de seus contratos ou se aposentaram.

Além de Nurmagomedov e Clark, os outros lutadores retirados do elenco do UFC incluem Mike Breeden, Fernie Garcia, Luis Saldana, Denys Bondar, Daniel Lacerda e Mateus Mendonça.

Os três lutadores que notificaram o UFC sobre sua aposentadoria são Mark O. Madsen, Jamie Pickett e Tyson Pedro. Quaisquer lutas ainda restantes no contrato de lutadores aposentados permanecerão em vigor caso eles decidam retornar à ação.

Os oito lutadores liberados ou sem contrato estão livres para assinar com qualquer promoção disponível.

Nurmagomedov, que é primo do ex-campeão peso leve do UFC Khabib Nurmagomedov, passou quatro lutas na promoção, indo 2 a 2 antes de seu mandato na empresa chegar ao fim.

Já Clark passou quase oito anos no UFC na categoria meio-pesado, conquistando vitórias sobre nomes como Jake Collier, William Knight e Alonzo Menifield. Mais recentemente, Clark sofreu uma sequência de 1-3 no octógono, culminando com derrotas consecutivas que precipitaram sua saída do UFC.

Todos os lutadores liberados ou sem contrato também poderão reassinar com o UFC a qualquer momento.