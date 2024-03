Acho que a modelo Zita Vass está aberta para se educar em N-Word na postura musical

TMZ. com

Zita Vass diz que está aberta a mudar seus pontos de vista sobre querer dizer palavrões em shows – porque parece que ela simplesmente não está ciente de como ou por que as pessoas ficariam chateadas.

Conversamos com a modelo da Guess na segunda-feira no “TMZ Live”, e ela defendeu sua opinião online no fim de semana passado… onde ela expressou o desejo de poder dizer o insulto racial depreciativo em ambientes de música ao vivo, especialmente se ela fosse apenas repetir letras de um artista.