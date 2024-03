Ações da Planet Fitness dizem que despencou devido à controvérsia sobre transgêneros

Você provavelmente já ouviu falar sobre isso… uma mulher no Alasca postou uma foto de uma mulher trans no vestiário feminino de sua loja em Fairbanks – acusando a empresa de permitir homens em um espaço que ela acha que deveria ser exclusivo para mulheres cisgênero.

A foto original parecia mostrar a mulher trans em questão se barbeando na pia do vestiário, e a senhora que a tirou gritou e delirou com um vídeo que se tornou viral depois.

Especificamente, muitas pessoas da direita têm explodido esta história ao longo da última semana – e têm apelado às pessoas para cancelarem as suas assinaturas do Planet Fitness em todo o país… e à primeira vista, pareceria um um bom punhado de membros está fazendo isso.

A razão para isso parece aparente… O preço das ações da PF sofreu um grande golpe, e seu valor de mercado também despencou – com as ações passando de US$ 66 para cerca de US$ 56 ao longo de cerca de 12 dias, a quantidade de tempo que é passou desde que esta tempestade de fogo começou.