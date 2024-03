Adivinhe em quem essas fofuras de Páscoa se transformaram!

Hilary Duff , Rachel Bilson e as irmãs Kardashian são apenas alguns dos coelhinhos que adoravam passear no domingo de Páscoa – mas boa sorte para descobrir qual deles são … Talvez depois de deixar cair alguns ovos de Páscoa, você consiga identificá-los crianças!

As estrelas ainda se divertem com as festividades do feriado… mas não há algo tão doce e inocente vê-las como pequeninos na Páscoa… Feliz palpite!