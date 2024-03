Adivinhe em quem esse menino bobo se transformou!

Antes de esse doce garoto com um sorriso sorrateiro se transformar em uma estrela de primeira linha em Hollywood, ele era apenas um garoto londrino curtindo aulas de arte, prosperando em suas aulas de teatro e se preparando para ser um ator premiado.

Ele fez sua estreia no cinema no final dos anos 90 contracenando Stephen Frymas talvez você o conheça melhor em “O Senhor dos Anéis” ou “Piratas do Caribe”.