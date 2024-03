Adolescente do Missouri é preso após bater a cabeça de uma menina no chão durante uma briga

Reproduzir conteúdo de vídeo





Uma adolescente foi presa depois que surgiu um vídeo mostrando ela batendo a cabeça de outra garota no chão durante uma briga, e descobrimos que os promotores podem julgá-la como adulta.

A filmagem é chocante… você pode ver dois adolescentes no meio de uma briga feia na sexta-feira perto da Hazelwood High School, no Missouri – com uma das meninas ganhando terreno sobre a outra, agarrando a cabeça dela e batendo-a na calçada repetidamente uma vez. ela está em cima dela.

A garota que foi espancada parece ficar inconsciente quase instantaneamente… e outros estudantes ao redor continuam a brigar. Parece que a garota no chão também começa a ter uma convulsão.

A menina cuja cabeça bateu no chão está no hospital em estado crítico. E agora somos informados de que os policiais prenderam a garota que eles acreditam ter feito isso contra ela sob a acusação de crime de primeiro grau… e seu caso está sendo tratado pelo St. Sistema judicial do condado de Louis.

A Promotoria disse que o caso ainda não está no radar deles… porque o perpetrador é menor de idade e seu caso, por enquanto, está sendo tratado no sistema de tribunais de menores.

Isso é doentio e tão difícil de assistir. Em MO, por lei, nosso escritório @stlcopa não tem jurisdição. Este é um assunto de tribunal de menores, a menos que seja certificado… e por lei, a certificação também não é nossa decisão. Rezamos para que a vítima se recupere totalmente. Isso é simplesmente de partir o coração. https://t.co/Tn1mfUwOnb – Wesley Bell (@ WesleyBell4MO) 10 de março de 2024

No entanto, um representante do St. O 21º Circuito Judicial do Tribunal do Condado de Louis disse ao TMZ – a menor sob custódia no momento terá uma audiência em algumas semanas … que decidirá se ela poderá ser julgada como adulta. Disseram-nos que tudo isso poderia acontecer no final deste mês.

Disseram-nos que há muitas partes móveis envolvidas nessa decisão – incluindo o que acontecerá com a menina no hospital – mas se as coisas piorarem… isso pode ser um problema muito maior do que as acusações que ela está enfrentando atualmente.

Entretanto, o Distrito Escolar de Hazelwood afirma que o bullying e as brigas são questões-chave da comunidade que precisam de ser abordadas para o bem das crianças locais.