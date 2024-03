Adolescentes invadem a nova arena do Clippers e postam caos no TikTok

Esta não é a manchete do proprietário do NBA Clippers Steve Ballmer imaginou quando investiu US$ 2 bilhões na construção de uma nova arena de última geração.

Eles fizeram tudo isso mostrando seus rostos e, como resultado, o prefeito B de Inglewood identificou a dupla e seus pais. Bundas trazidas ABC 7“Ficará muito claro para esses jovens – e para as pessoas que são seguidores do TikTok – que você tem um momento de grandeza do TikTok seguido de um pouco de miséria. E por isso não brincamos com essas coisas. “