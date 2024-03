Advogado de ação coletiva do UFC detalha os próximos passos do acordo

Ainda há algumas etapas a serem tomadas antes que os advogados comecem a fechar um acordo de US$ 335 milhões no caso antitruste do UFC.

Nos próximos 45 a 60 dias, os advogados que representam os lutadores formalizarão os detalhes do acordo e pedirão ao juiz Richard Boulware a aprovação preliminar no tribunal federal de Nevada, disse o advogado Eric Cramer ao MMA Fighting na quarta-feira.

Cramer, um dos principais advogados que representam os lutadores contra o UFC, disse que, com a aprovação, os lutadores que fazem parte da ação coletiva serão notificados e solicitados a opinar sobre o acordo. Eles podem dar feedback, objetar ou não fazer nada.

“Como acontece com qualquer acordo coletivo, os membros têm o direito de se opor, para que possam se opor ao acordo ou a qualquer aspecto dele, incluindo a alocação do demandante”, disse Cramer. “Então, se eles não gostarem de algum aspecto, podem reclamar.”

Nos últimos meses, lutadores que lutaram no UFC entre 2010 e 2017 (período coberto pelo primeiro processo antitruste, Le et al. vs. Zuffa) e de 2017 até o presente (período coberto pelo segundo processo, Johnson vs. .Zuffa) foram notificados de que fazem parte do processo. Eles tinham a opção de cancelar, o que significa que não receberiam nenhuma parte de um possível acordo ou não fariam nada e fariam parte da turma.

Alguns lutadores incluídos na segunda ação, que abrange aqueles que lutaram de 2017 até o presente, assinaram um termo de desistência ao assinarem contrato com o UFC.

A questão de como exatamente o acordo de 335 milhões de dólares será dividido permanece em grande parte sem resposta, pelo menos por enquanto. Se o número final for aprovado, os advogados que representam os lutadores pedirão ao juiz uma parte do dinheiro, que deverá ficar em torno de 33% (ou US$ 110.550.000). O restante será destinado aos alunos, que se acredita serem entre 1.200 e 1.400.

Os mais proeminentes entre os membros da classe, é claro, são os demandantes citados nos casos, que incluem os veteranos do UFC Cung Le, Jon Fitch, Nate Quarry, Kyle Kingsbury, Javier Vasquez, Kajan Johnson e outros. Cramer disse que eles podem pedir um “prêmio de serviço” que lhes dê uma compensação adicional quando os números forem calculados. Tal prémio reflectiria as contribuições dos combatentes para o caso, que incluem viagens para audiências, depoimentos e outros requisitos para o requerente nomeado, disse ele.

No entanto, Cramer disse que “não é razoável” presumir que os combatentes que tiveram maior destaque no caso ficarão com a maior parte do acordo.

“Todos os membros da classe, incluindo os demandantes nomeados, devem ser tratados da mesma forma com base em um plano de alocação justo”, disse ele. “Nas ações coletivas, as pessoas que avançam desistem de grande parte de suas vidas. Esses caras viajam para audiências há 10 anos. Todos foram depostos. Mas isso é típico em uma ação coletiva.

“O juiz decidirá sobre isso. Temos que decidir o que vamos pedir. Num caso como esse pode ser mais, porque são 10 anos, mas pode variar.”

Também não se sabe neste momento se o acordo incluirá alguma ordem para o UFC mudar suas práticas comerciais. No final do ano passado, o primeiro caso contra o UFC foi alterado para que uma medida cautelar – que pode ter forçado a promoção a alterar seus contratos ou abordar as práticas comerciais anticompetitivas levantadas no caso – fosse incluída no segundo processo. Cramer se recusou a comentar quaisquer detalhes da ordem de acordo, citando a próxima audiência.

O próximo passo, após a aprovação preliminar do acordo, será uma “audiência justa” para finalizar o acordo, disse Cramer. Isso provavelmente acontecerá em setembro.

Em comunicado, o UFC disse estar “satisfeito por ter chegado a um acordo para resolver todas as reivindicações apresentadas nas ações coletivas de Le e Johnson, encerrando o litígio e beneficiando todas as partes”. Em um aviso do acordo enviado à SEC, a TKO, controladora da Zuffa, observou que o valor deveria ser dedutível do imposto.

Falando em geral sobre os longos prazos dos casos antitruste, Cramer indicou seu tamanho e escopo e garante que levarão anos, senão décadas, para resolvê-los completamente.

“Os casos tendem a demorar muito por causa de todas as coisas que precisam ser feitas para preparar um caso para julgamento, para obter a certificação da classe, todo o trabalho econômico, todo o trabalho de dados”, disse ele. “Há muitos dados que precisam ser processados ​​e analisados, e em casos antitruste, você enfrenta supostos monopolistas, ou membros de cartel, então geralmente são as maiores e mais poderosas empresas do mundo, que têm muito dinheiro para gastar em sua defesa.

“Portanto, eles não poupam despesas, e quando você enfrenta o réu poderoso em qualquer caso antitruste novamente – e novamente, não estou falando sobre este em particular, normalmente leva muito tempo, e há um muitas questões complicadas que os juízes precisam resolver e isso leva tempo.”