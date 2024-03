Al Pacino esclarece momento de melhor filme do Oscar e diz que os produtores são os culpados

Al Pacino teve um momento muito estranho no Oscar – e aconteceu no maior momento possível da noite… algo que ele agora diz que não foi realmente culpa dele.

Você poderia dizer que todos ficaram surpresos com a maneira como Al contou tudo – até mesmo a própria equipe do “Oppenheimer” não tinha certeza se ele realmente os nomeou como vencedores.

É claro que ele conseguiu… coroar uma varredura virtual em quase todas as categorias principais. E, se alguém sentiu que não foi devidamente reconhecido no momento – Al está dizendo… converse com os chefões do Oscar, porque eu estava apenas fazendo meu trabalho!!!