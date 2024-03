Álbum Hopes, colaborador de ‘Cowboy Carter’ de Beyoncé abre portas para artistas negros

Beyoncé fez muito com seu novo álbum – especialmente para artistas country negros que podem ter se sentido desencorajados de mergulhar no gênero… é o que diz um de seus colaboradores.

Conversamos com o cantor Tierra Kennedy Sexta-feira no “TMZ Live”, o mesmo dia em que Queen Bey lançou ‘Cowboy Carter’ com grande aclamação… e ela nos disse que trabalhar no novo projeto da estrela pop foi um sonho que se tornou realidade.