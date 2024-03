A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Alagoas (Semarh) sinaliza um fim de semana de cautela para os alagoanos, com previsões indicando chuvas intensas que poderão provocar alagamentos em diversas regiões, especialmente no Baixo São Francisco e áreas adjacentes. O alerta abrange desde a manhã deste sábado (30) até o final do domingo, afetando significativamente o cotidiano dos moradores.

Fenômenos climáticos como cavados em níveis inferiores da atmosfera e perturbações ondulatórias vindas do leste estão entre as causas desse aumento expressivo no volume de chuvas, particularmente na porção leste do estado. Essa condição meteorológica traz consigo a previsão de acumulados pluviométricos relevantes para a região, levantando preocupações com possíveis consequências adversas.

Entre os riscos destacados pela Semarh, estão os alagamentos em zonas de drenagem precária, cheias em riachos menores e um aumento na probabilidade de deslizamentos em áreas mais inclinadas. Embora as demais regiões de Alagoas também esperem por chuvas, os especialistas não preveem riscos adicionais nessas localidades.

Com o intuito de prevenir incidentes e garantir a segurança da população, a Semarh mantém um monitoramento constante das condições climáticas em todo o estado e está pronta para emitir novos avisos conforme necessário.

O Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBMAL) aproveita o momento para compartilhar algumas orientações vitais com os cidadãos:

Mantenha distância de áreas conhecidas por alagamentos;

Evite se abrigar sob árvores durante tempestades;

Se possível, permaneça em casa durante episódios de chuva intensa.

Este fim de semana promete ser de vigilância e precaução para os habitantes de Alagoas, com atenção especial para aqueles no Baixo São Francisco e Penedo, onde as chuvas previstas têm maior potencial de impacto. Acompanhe os alertas da Semarh e do CBMAL para manter-se informado e seguro.