Alerta vermelho na NBA: os Golden State Warriors poderão perder os playoffs?

Tele Guerreiros do Golden State estão brincando com fogo e não sabem como controlá-lo. O time da Baía de São Francisco corre o sério risco de perder os Playoffs, algo pouco natural para um transatlântico (mesmo que seja em baixa). Mas realmente, porque com a perda (114-110) para o Os Timberwolves de Minnesota eles têm apenas uma vantagem de uma vitória (36-34, 0,541) sobre o Foguetes Houston (35-34, 0,500) para a última posição Play-In. Muitos problemas.

Contra o Minnesota, as dúvidas voltaram. Porque estavam vencendo e bem no intervalo (46-54, 24′) e caíram com ações e decisões infelizes. Curry pulou 10 minutos, os Wolves cresceram e o ‘pau’ veio depois de um triplo por Mike Conley e a habilidade de Antonio Eduardo. O fantástico Curry, com 31 pontos (em 29 min, 45% TC, 5/11 T3), 4 rebotes e 3 assistências, não serviu.

Com Curry, +6 na quadra. Sem ele, -11. “Cada jogo é importante e estamos mais perto do lado errado da classificação. Mas não quero que desistamos. Se isso significar jogar mais minutos, estou em forma e pronto para jogar muito mais”, explicou. Era a voz do conhecimento. “Se perder ou ganhar dependesse de dois minutos a mais ou a menos de Steph… discordo totalmente”, disse o técnico Steve Kerr.

Estes são problemas importantes. Porque já é a equipe, junto com o incentivo de São Antônioque perde mais partidas ao vencer por 12 pontos, 13, vencendo os 10 de Atlanta Hawks e Miami Heat. E contra franquias do Top 6 do Oeste, o saldo é sangrento: 4 vitórias e 16 derrotas. Nunca vencendo Minnesota (0-2) ou Denver (0-4).

“Perdemos jogos que devíamos ganhar. Perdemos jogos que todos os outros ganham. Somos uma equipa com muito pouca atitude e temos maus hábitos que nos fazem perder.” Draymond Verde explicou. E ele deixou uma frase que pode assombrá-lo. “Eu não dou a mínima para os Rockets”, ele cedeu.