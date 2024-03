Alexander Payne acusado de plagiar o escritor de ‘Luca’ por ‘Holdovers’

O diretor de ‘The Holdovers’ está sendo acusado de roubar outro criativo de Hollywood, que afirma que o cara sequestrou seu roteiro de anos atrás, no que ele chama de plágio total.

Simon Stephenson – cujos créditos de história/escrita incluem ‘Luca’, ‘Paddington 2’ e outros grandes sucessos – fez uma forte acusação de plágio contra Alexandre Payne no início deste ano com ninguém menos que o WGA… e suas reivindicações só agora estão vindo à tona publicamente.

De acordo com Variedade – que revisou e publicou e-mails de toda essa provação – Stephenson procurou alguns chefões da WGA para reclamar que o roteiro/história de Payne para ‘The Holdovers’ era uma imitação “descarada” de um roteiro que ele escreveu em 2013 chamado ‘Frisco’. ‘

Stephenson escreveu em um de seus e-mails para a WGA: “Trabalho como escritor há 20 anos – no meu país natal, o Reino Unido, antes de vir para os EUA – e por isso estou muito ciente de que as pessoas muitas vezes podem ter ideias surpreendentemente semelhantes. e às vezes alguns elementos podem ser ‘emprestados’, etc.”

Quanto a Payne – que não é escritor de ‘Holdovers’, mas diz ter supervisionado fortemente o processo de escrita do roteiro – ele disse publicamente que seu filme é vagamente inspirado em um filme francês de 1935.

Entramos em contato com Payne, o roteirista de ‘Holdovers’, David Hemingson, e as empresas de produção e distribuição vinculadas ao filme (uma queridinha do Oscar). Até agora, nenhuma palavra de volta.