Alexander Volkanovski reage a Sean O’Malley chamando Ilia Topuria: ‘Eu sei que vou lutar pelo próximo título’

Alexander Volkanovski tem direitos sobre Ilia Topuria.

No sábado, Sean O’Malley defendeu com sucesso seu título peso galo com uma vitória desequilibrada sobre Marlon Vera no UFC 299. Após a vitória, O’Malley imediatamente convocou uma luta contra o recém-coroado campeão peso pena Ilia Topuria, dizendo ao CEO do UFC Dana White para “me conseguir um jato para a Espanha”. Mas o ex-campeão dos penas não concordou totalmente com esse plano.

“Ele chamou Ilia”, disse Volkanovski em seu canal no YouTube. “Olha, a menos que você esteja lutando contra Ilia em breve, se você puder fazer uma reviravolta em breve, acho que você pode fazer isso porque estou descansando um pouco. Mas vou lutar com ele no final do ano, ou quando for. Eu sei que estou lutando pelo título a seguir. Então, se você vai tentar encaixar isso, é melhor que seja logo, porque eu serei o próximo.

“Então aí está. Aí está a sua janelinha, se você quiser, Sean. Parabéns pela vitória, companheiro. Impressionante.”

Volkanovski é o segundo campeão dos penas com o título mais antigo na história do UFC, mas recentemente perdeu o título para Topuria quando foi brutalmente nocauteado na luta no UFC 298. Após a derrota – a segunda derrota consecutiva de Volkanovski por nocaute – “O Grande” disse ele tiraria uma folga para deixar seu corpo se recuperar, mas pretendia lutar contra Topuria no final do ano.

Por sua vez, Topuria também parece concordar com esse plano ao encerrar a chamada de O’Malley no sábado, dizendo ao campeão peso galo que primeiro ele precisava lutar contra o desafiante número 1, Merab Dvalishvili.