Alguns fãs dos Warriors acham que Stephen Curry pode ajudar a ressuscitar a carreira de Ben Simmons

Ben Simmons‘A temporada foi interrompida gradualmente esta semana. Depois de ficar de fora de vários jogos com problemas persistentes nas costas, o Redes do Brooklyn desligue-o pelo resto da temporada.

Embora Simmons não seja um agente livre até o verão de 2025, as probabilidades de como será seu time se ele for comprado antes da próxima temporada já foram divulgadas.

Dê uma olhada na mansão de US$ 20 milhões de Ben Simmons

Poderiam os Warriors ser o próximo time de Ben Simmons?

Os fãs ficaram muito surpresos ao ver o Guerreiros do Golden State segundo da lista. Mas há uma boa quantidade de fãs dos Warriors que acreditam na franquia, com Stephen Curry no comando, poderia salvar a carreira de Simmons.

Os Warriors definitivamente têm a cultura certa para responsabilizar Simmons quando necessário. Com veteranos como Curry, Draymond Verde e Klay Thompson na equipe, Simmons estaria cercado pelo ambiente perfeito para maximizar seu talento.

Considerando como jogadores jovens e brilhantes como Brandin Podziemski falaram sobre Curry como companheiro de equipeseguir para o oeste pode ser apenas o movimento que Simmons precisa.