Alums de ‘VPR’ Jax Taylor e Brittany Cartwright vivendo separados apesar de sua reivindicação

Brittany Cartwright NÃO vai voltar a morar com o ex-marido Jax Taylor na sequência da sua separação… ao contrário do que Jax está sugerindo à mídia.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… apesar da ex-estrela de “Regras de Vanderpump” reivindicação recente que ele e Brittany estão morando juntos novamente, simplesmente não é o caso. Disseram-nos que eles estão, de fato, vivendo separados no momento.

Em vez disso, nossas fontes nos dizem que Jax e Brittany ainda estão se separando depois de brigarem muito no ano passado… o que acabou com a separação deles. Nossas fontes dizem que os dois precisam de espaço longe um do outro – parte disso inclui que eles estejam sob tetos diferentes no momento.

As estrelas do reality anunciaram sua separação na quinta-feira em seu podcast conjunto, “When Reality Hits with Jax and Brittany” – com BC dizendo que precisava de um tempo separada para sua saúde mental depois de um período difícil no casamento.