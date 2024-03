Amigo de Harry e Meghan alimenta teorias de conspiração de Kate Middleton

Príncipe Harry dar Meghan Markle é próximo amigo Cristóvão Bouzy está mergulhando de cabeça no Kate Middleton saga … e ele está claramente com a turma da teoria da conspiração nisso.

Em uma postagem X na terça-feira, o CEO de tecnologia de Nova York – que apareceu no documento do casal na Netflix como um locutor – diz o vídeo da Princesa de Gales na loja da fazenda Windsor o fim de semana passado definitivamente não se parece com a verdadeira Kate, pelo menos aos olhos dele.