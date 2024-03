Andre Lima reage ao ser mordido no UFC Vegas 89: ‘Achei mesmo que a cerca tinha me acertado’

Andre Lima fez uma estreia no UFC para os livros de história.

Na noite de sábado, Lima enfrentou Igor Severino nas primeiras preliminares do UFC Vegas 89, naquele que se tornaria um dos eventos mais bizarros da história do UFC. Depois de um primeiro round competitivo, Severino inexplicavelmente mordeu Lima durante um clinch no braço esquerdo, deixando marcas claramente identificáveis ​​em Lima. Depois de alguma confusão, Severino acabou sendo desclassificado, fazendo com que Lima se tornasse o primeiro lutador na história do UFC a vencer por desqualificação – mordida.

Falando aos repórteres em seu scrum pós-luta (h/t MMA Junkie), Lima ficou tão surpreso quanto todos os demais com o ocorrido.

“Estávamos trocando muito bem naquele momento, então ele tentou me derrubar”, disse Lima por meio de um tradutor. “Eu caí, mas levantei, e enquanto estava me levantando gritei porque senti uma dor, uma dor muito forte. Eu realmente pensei que a cerca tivesse me atingido. Foi o que pensei que aconteceu.

“Comecei a gritar: ‘Ai, ai, ai’, e eles começaram a olhar para mim. Eu estava tipo, não sei o que está acontecendo aqui. Eu realmente pensei que fosse a cerca, porque não tinha como ele me morder, principalmente pelo jeito que a luta estava indo. Foi de ida e volta, foi bom para ele, foi bom para mim, tinha muito potencial para ser a “Luta da Noite”. Então foi aí que comecei a gritar. Senti a dor e depois percebi que ele me mordeu.”

Como tudo aconteceu rápido, Lima disse que não teve chance de falar com Severino sobre o motivo do mordeu, lembrando que os dirigentes do UFC foram rápidos em separá-los. Mas Lima notou que não queria tanto confrontar Severino, mas apenas entendê-lo.

“Na verdade, eu queria dizer a ele: ‘Mano, por que você me mordeu? Por que você fez isso?’”, Disse Lima. “Eu realmente queria ir até ele e perguntar por que ele fez isso, mas eles não nos deram a chance. Eles realmente meio que nos separaram. Quando eu vi que ele me pegou – eles fizeram a separação, e eu pensei, ‘Por que você fez isso? Eu queria um bônus. Eu queria que essa fosse a ‘Luta da Noite’. Tivemos a possibilidade de fazer isso. Mas então percebi que era uma mordida.”

Embora ele não tenha vencido a ‘Luta da Noite’, o CEO do UFC, Dana White, concedeu-lhe um bônus de “Mordida da Noite” e US$ 50 mil, e Lima até optou por homenagear o evento, tatuando as marcas de mordida em seu braço.

É um evento verdadeiramente sem precedentes, mas Lima parece estar de bom humor com tudo. E apesar de ter sido mordido, ele também defende que o UFC não deveria liberar Severino só por causa do incidente.

“Não acho que ele deva ser cortado ou demitido do UFC, porque se trata de um atleta jovem, um bom atleta, alguém que está invicto”, disse Lima. “As emoções podem ter tirado o melhor dele, a adrenalina pode tê-lo afetado. É um mundo totalmente novo dentro do octógono. É uma coisa diferente, e acho que ele é um atleta que deveria ficar no UFC. Tenho certeza que com o grande atleta que é, ele representará o Brasil tão bem quanto eu. Acho que se trata apenas de conversar um pouco com ele e nada além disso.

Dirigentes do UFC, no entanto, libertaram Severino, com Dana White também observando que o brasileiro de 20 anos pode ter que lidar com as repercussões da Comissão Atlética de Nevada, que supervisionou o UFC Vegas 89.