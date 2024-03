Andre Ward se junta aos preocupados com o bem-estar de Ryan Garcia: ‘Ele tem que sair das redes sociais’

Tele boxeador americano Ryan Garcia tem sido centro de polêmica nas últimas semanas, tudo por conta das estranhas publicações que têm aparecido em suas redes sociais. Em meio ao furacão, ex-campeão André Ward teve algumas palavras de encorajamento para o jovem boxeador.

García os problemas começaram em 3 de março, quando um vídeo apareceu em seu Instagram e X contas alegando que alguém tinha “cortar a garganta do boxeador.” O vídeo consiste em uma tomada trêmula e sem som, com uma placa sobreposta com algo sem sentido.

Embora Garca inicialmente deu a entender que ele havia perdido o controle de suas redes sociais por um tempo, mais postagens estranhas continuaram a aparecer nos dias seguintes. Pelo menos em um deles, ele disse que iria revelar as atividades de um sociedade secretaentre outras coisas igualmente estranhas.

Conselho de Andre Ward

Em entrevista com TMZ Esportesa primeira coisa Ala aconselhado García é ficar longe das redes sociais. “Acho que a primeira coisa é que ele precisa sair mídia social“, disse o ex-super peso médio campeão.

Ele também considerou que alguém em García O ambiente deveria assumir o controle da situação, para ajudar o jovem boxeador a sair da crise. “Eu penso alguém ao seu redor temos que dizer a ele: ‘Temos que lidar com isso, mas não vamos lidar com isso no público lado,'” Ala disse.

Alaque também era meio-pesado campeãoexplicou, “É suficiente lidar com isso e lutar como está, mas então você deixará o mundo inteiro participar de sua luta. Nem sempre é uma coisa sábia a se fazer.”

A luta contra Haney

Neste 20 de abril, García deve retornar ao ringue para enfrentar Devin Haney para o Conselho Mundial de Boxe (WBC) título superleve. A luta acontecerá em Las Vegas, Nevada, mas muitos García os fãs acreditam que ele deveria desistir ou adiar a luta.

Ward discordou deles: “Não é hora de cuidar de si mesmo, não é hora de aconselhamento, é hora de se preparar para a guerra.” No entanto, ele também disse: “Estou orando por ele e desejo-lhe nada além do melhor.”

García ele mesmo garantiu que o pior já passou e que está cem por cento focado na preparação para a luta contra Haney. A única forma de saber se isso é verdade será vendo o resultado da partida.