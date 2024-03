Andrew Tate detido na Roménia por novos crimes sexuais

Tate e seu irmão, Tristão foram detidos na noite passada durante 24 horas depois de as autoridades do Reino Unido emitirem mandados de detenção acusando-os de agressão sexual e exploração de pessoas na Grã-Bretanha entre 2012 e 2015.

Seu porta-voz, Mateea Petrescu negou categoricamente as acusações ao Imprensa Associada dizendo que a Tate “expressa profunda decepção pelo fato de alegações tão sérias estarem sendo ressuscitadas sem novas evidências substanciais”.

Quatro mulheres queixaram-se às autoridades do Reino Unido, alegando que os Tates as abusaram física e sexualmente. Mas os procuradores recusaram-se a avançar com os casos, o que levou os acusadores a iniciar um processo civil contra os irmãos como último recurso para responsabilizá-los.