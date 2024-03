Andy Reid critica saída de L’Jaruis Sneed do Chiefs e está descontente

Ktreinador principal do Ansas City Chiefs Andy Reid compartilhou seus pensamentos sobre L’Jarius Sneed deixando a franquia, descrevendo-o como ‘um dos meus caras favoritos de todos os tempos’.

O cornerback foi negociado com o Tennessee Titans durante o período de entressafra e não fará mais parte dos Chiefs defensores do Super Bowl.

Detalhes do contrato de Andy Reid: Chiefs pretendem torná-lo o treinador mais bem pago da NFL

Sneed foi uma parte crucial da campanha da temporada passada, que terminou com a vitória dos Chiefs no Super Bowl contra o São Francisco 49ers em Las Vegas.

O teto salarial foi apontado como o principal motivo da separação de Sneed e dos Chiefs.

Sneed agora foi negociado com os Titãs por uma escolha de terceira rodada do draft de 2025 e uma troca de seleção de sétima rodada de 2024. Necessidade espera-se que receba um novo contrato no Tennessee.

Os pensamentos de Reid sobre Sneed

Reid falou com Paulo Kuharsky na reunião anual da liga sobre Sneed, de 27 anos, um jogador para quem ele claramente tinha muito tempo.

“[He is] um dos meus caras favoritos de todos os tempos”, Reid disse. “Grande ser humano. Por melhor jogador que seja, ele é um ser humano ainda melhor. Por mais duro que você possa imaginar. Sou seu maior fã.

“Ele era nosso cara de bloqueio. Todo melhor recebedor, ele tinha o melhor recebedor.”

Reid também admitiu que a saída de Sneed ocorreu por motivos de teto salarial.

“Você faz malabarismos com o teto salarial, é ridículo o que você tem que passar”, acrescentou. “Os jogadores que você pode manter e os jogadores que você não pode manter. Mas todos nós o amávamos e esse não era o problema.”

Quarterback do Chiefs Patrick Mahomes certamente queria que Sneed permanecesse no time.

Durante um bate-papo com Fox4KC, Mahomes se abriu sobre querer que seu companheiro de equipe ficasse em Kansas City para a campanha de 2024.

Ele disse: “Não tenho nada a dizer sobre isso. Acho que todos da nossa equipe ouvirão que queremos Sneed.”

Descrevendo o tipo de jogador e pessoa que Sneed é, ele acrescentou: “O jogador que ele é, aquela pessoa que ele é. Ele é um daqueles caras que passa fome todos os dias”. Ele também deu uma pequena ideia de como é Sneed, dizendo: “Ele não será o cara mais vocal, nem sempre gritando e berrando.”