Andy Reid revela por que acha que Patrick Mahomes e os Chiefs serão ainda melhores em 2024

Hah, pode o Chefes de Kansas City ficar ainda melhor? Talvez adicionando um receptor comprovado de 1.000 jardas à mistura.

O Chefes ganho Super Bowl LVIII no mês passado, recuperando a forma após uma temporada regular desafiadora que viu o quarterback Patrick Mahomes – surpreendentemente – organize um ataque intermediário. Mas Cidade de Kansascomo todas as organizações dinásticas, não se contentou em descansar sobre os louros, apesar de ter vencido pela segunda vez consecutiva Super Bowl. Director Geral Brett Veach fez sua mudança no início da agência gratuita este mês – e, como resultado, o treinador principal Andy Reid está ainda mais entusiasmado com as possibilidades que o aguardam Mahomes e companhia neste mês de setembro.

O vídeo de Jackson Mahomes tentando beijar um amigo ressurgiu e se tornou viral

Reid satisfeito com a chegada da estrela de “Hollywood”

No Reuniões de proprietários da NFL em Orlando essa semana, Reid falou sobre a chegada do receptor Marquesa Marrom — mais conhecido como “Hollywood” Marrom. O antigo Corvo de Baltimore e Cardeal do Arizona concordou com um contrato de um ano no valor de US$ 6,5 milhões garantidos, e Reid acha que está preparado para ter sucesso no sistema dos Chiefs.

“Eu penso Marquesa dá a você aquele elemento de velocidade por fora ou por dentro”, disse Reid na segunda-feira. “Ele jogou em todos os lugares diferentes. Eu acho que ele é um garoto inteligente. Ele vai complementar com Rashee (Arroz) e Trav (Travis Kelce) bem.”

Brown teve uma temporada desafiadora em 2023 em Arizonaregistrando um ponto baixo na carreira 574 jardas de recepção Enquanto o Cardeais – sem quarterback da franquia Kyler Murray durante grande parte da temporada – terminou com um recorde de 4-13. Mas o ex-escolhido do primeiro turno postou uma temporada de 1.000 jardas em 2021 – quando disputou 16 jogos, o recorde de sua carreira – e Reid está focado em mantê-lo dentro e em campo.

“Acho que o principal dele é permanecer saudável. Tem sido um problema até agora”, disse Reid. “Ele parece estar em ótima forma. Ele está com um bom estado de espírito.”

Brown terá a chance de provar que é o recebedor nº 1 no NFL – talvez no melhor lugar possível, com o melhor quarterback da liga lançando passes em sua direção. Combinado com Arroz e o sem idade Kelceeste é um núcleo para os fãs do Chiefs sonharem enquanto Kansas City busca se tornar o primeiro time a vencer três Super Bowls em tantos anos.