Angel Reese e Flau’Jae Johnson levam a LSU à ultrapassagem da MTSU e ao Sweet 16 of March Madness

Anjo Reese teve 20 pontos e 11 rebotes e terceiro colocado LSU respondeu a um déficit de nove pontos no terceiro quarto com uma finalização dominante para derrotar o novato número 11 Médio Tennessee 83-56 na segunda rodada do feminino Torneio da NCAA no domingo.

Flau’Jae Johnson marcou 21 para o Tigres (30-5) e desempenhou um papel central ajudando a LSU a alcançar uma vantagem confortável no segundo tempo que encerrou o Invasores Azuis‘Sequência de 20 vitórias consecutivas.

Angel Reese provoca oponente do Middle Tennessee em seu momento mais baixo

A vitória decisiva veio um dia depois do técnico da LSU Kim Mulkey criticou o Washington Post – e ameaçou com uma possível ação legal – pelo que ela descreveu como um “ataque” iminente contra ela e prometeu que isso não atrapalharia a preparação de sua equipe para Torneio da NCAA jogos.

MTSU (30-5) liderou por 41-32 e parecia preparado para aumentar a diferença quando Reese tropeçou em um companheiro de equipe caído em uma tentativa de bandeja e caiu com força na quadra, enviando os Blue Raiders em um contra-ataque de 5 contra 4 para o outro lado. .

Mas Jalynn Gregory’s open 3 ricocheteou na borda traseira para a guarda LSU Última Lágrima Poaque disparou a bola para a quadra, onde Reese tinha acabado de se levantar e fazer uma bandeja incontestada.

Essa jogada gerou uma sequência de 10 a 0, alimentada em parte por Mikaylah Williams‘ pull-up jumper em transição e seu canto esquerdo 3, que colocou os Tigers novamente na frente, 42-41.

LSU supera MTSU 27-8 no final do terceiro trimestre

No final do trimestre, Johnson forçou uma rotatividade ao empatar as ações da MTSU Por Mia Scottseguiu com um 3, e mais tarde acertou um salto de resgate e queda quando o relógio de arremesso expirou.

LSU acabou superando Middle Tennessee por 27-8 durante as 8:22 finais do terceiro quarto para assumir uma vantagem de 59-49 na bandeja de Reese e se afastou daí, subindo até 30 pontos.

A central titular do MTSU, Anastasiia Boldyreva, de 6 pés-6, marcou nove pontos e bloqueou três chutes, mas foi desafiada constantemente pelo jogo físico de LSU na área de pintura e sofreu uma falta pouco antes do final do terceiro quarto. Os Tigres transformaram o jogo em uma goleada depois disso.

Savannah Wheelero Conferência EUA Jogador do Anomarcou 21 e Scott marcou 15 para o Middle Tennessee, que perdeu pela primeira vez desde 30 de dezembro.

Aneesah Amanhã marcou 19 pontos e Williams somou 16 para LSU, que saltou para uma vantagem de 24-15 que fez a multidão do Pete Maravich Assembly Center gritar cedo.

LSU superado por MTSU

No segundo quarto, entretanto, Middle Tennessee parecia não se incomodar com a multidão ou com a habilidade dos Tigers na pintura.

LSU raramente é superado, mas os Blue Raiders conseguiram mais de uma vez roubar rebotes de Reese e superar os Tigers por 25-18 no primeiro tempo para assumir uma vantagem de 36-32.

IMAGEM GRANDE:

MTSU: Os Blue Raiders deram ao LSU tudo o que podiam por quase 32 minutos, mas não tiveram profundidade para resistir ao ataque implacável dos Tigers no segundo tempo. Depois que Boldyreva foi eliminado, MTSU foi derrotado por 28-7 e caiu para 0-5 de todos os tempos na segunda rodada do Torneio da NCAA.

LSU: LSU provou ser demais para MTSU por dentro, superando os Blue Raiders por 30-18 na pintura. Os Tigres também acertaram 41,7% (5 de 12) na faixa de 3 pontos.

A SEGUIR:

LSU segue para Albany, Nova York, para o ARegião de lbany 2 semifinais. Mais uma vitória poderia colocar os Tigres contra Iowa e artilheiro de todos os tempos da NCAA Caitlin Clarkem uma revanche do jogo do título nacional do ano passado.