Angel Reese fala sobre relacionamento com Caitlin Clark: ‘Eu e Caitlin não nos odiamos’

EUNa preparação para o que promete ser um confronto ferozmente disputado no gramado, ambos Anjo Reese dos Tigres da LSU e Caitlin Clark, do Iowa Hawkeyes estão ansiosos para minimizar a intensidade de sua rivalidade. Apesar da expectativa em torno da revanche, nenhum dos atletas atiça as chamas da competição antes do grande jogo.

Abordando o confronto iminente, Reese enfatizou que a rivalidade não é pessoal. “Acho que as pessoas simplesmente encaram isso como se nos odiássemos”, ela comentou. “Eu e Caitlin Clark não nos odiamos. É apenas um jogo super competitivo.” Reese admitiu que assim que entra na quadra, ela se transforma em uma personalidade diferente. “Quando chego entre essas linhas, não há amigos”, afirmou ela. “Não somos amigos. Vou falar mal de você.”

Angel Reese e companheiros de equipe da LSU fazem uma cena em vídeo viral do TikTok

Clark ecoou sentimentos semelhantes, afirmando que sua conversa na quadra gira principalmente em torno de motivar a si mesma e a seus companheiros de equipe. “Minha paixão competitiva gira em torno do jogo e do que me motiva e do que motiva meu time”, explicou ela. “Acho que jogo com muita emoção, mas acho que nosso time está mais focado em comemorar um ao outro.”

Ambos os jogadores reconheceram o papel da conversa fiada no estímulo ao seu desempenho. Reese, vindo de Baltimore, atribuiu isso à sua educação. “Isso só me faz continuar. É de onde eu venho. Estou tentando me animar e seguir em frente”, ela admitiu. “Não é pessoal para o outro jogador do outro time, mas é o que é.”

Kim Mulkey participou do debate

O técnico da LSU, Kim Mulkey, opinou sobre o entusiasmo em torno da conversa fiada, reconhecendo a natureza competitiva de ambos os atletas. “Você tem dois jogadores muito talentosos que chamaram muita atenção ao nosso esporte. Ambos falam mal”, observou Mulkey. “Essas são mulheres duronas.”

No entanto, Mulkey lamentou o momento do confronto, desejando que ocorresse no Final Four em vez do Elite Eight. “Aquele jogo do Campeonato Nacional não teve a classificação mais alta de sempre no basquetebol feminino? Seria especial se fosse na Final Four”, sublinhou.

Apesar do jogo ter ocorrido no início do torneio, a expectativa continua alta, alimentada pelo confronto recorde do ano passado entre as duas escolas. Clark expressou confiança no apelo do jogo para os telespectadores. “Acho que os fãs de basquete feminino sabem o quão especial e legal será esse momento”, disse ela. “Acho que os números de audiência mostrarão isso.”

À medida que a contagem regressiva para o pontapé inicial continua, ambas as equipes mantêm uma atitude cordial. No entanto, assim que o jogo começar, todas as sutilezas serão deixadas de lado e a rivalidade feroz assumirá o centro das atenções.