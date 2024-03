Angel Reese fica arrogante com seu futuro: ‘De qualquer forma, vou conseguir ganhar dinheiro’

Anjo Reese é um dos jogadores mais talentosos do NCAA e um dos mais populares também. O Tigres da LSU forward tem plena consciência de que esses dois fatores geram valor para sua marca e por isso não tem pressa em dar o passo para o profissionalismo.

De acordo com On3.comportal especializado em rastrear o valor da marca de atletas universitários, Reese nome, imagem e semelhança (NIL) vale US$ 1,8 milhão. Este número é o oitavo mais alto no geral e o segundo mais alto no basquete feminino, atrás apenas Caitlin Clark.

Reese o talento natural atrai constantemente todos os tipos de marcas que buscam se abrigar em seu nome. Entre seus principais contratos estão patrocínios de McDonald’s, Xfinity, Wingstope Jansport.

É por isso que, quando questionada se pretende tentar a sorte no próximo Rascunho da WNBAo Tigres forward fica um tanto arrogante e responde que não precisa fazer isso.

Os contratos seguirão Angel onde quer que ela vá

Reese está em seu quarto ano de elegibilidade. Geralmente esse é o fim do caminho para atletas universitários; no entanto, todos os que participaram na época 2020-2021, encurtada devido à pandemia, tiveram a oportunidade de uma quinto ano em esportes universitários.

Clark e alguns outros jogadores decidiram abrir mão dessa oportunidade e dar o salto para o profissionalismo. Reese, por outro lado, está demorando para tomar sua decisão. Em uma recente entrevista coletiva, ela explicou: “Para mim, aprendi honestamente que, independentemente disso, serei capaz de fazer dinheiro ficar ou sair.”

Ela disse que agora entende isso “minha marca foi construída, onde sei que mais do que estar na faculdade é algo que posso fazer. Os negócios vão me acompanhar se eu sair ou ficar.”

A marca “Bayou Barbie”

Embora ela recentemente não tenha conseguido registrar seu apelido, “Barbie Bayou,” como sua própria marca devido a um conflito com fabricante de brinquedos Mattelo jogador continua fechando contratos com grandes patrocinadores.

Apenas em outubro, Reese assinou um contrato com Reeboke em abril de 2023, ela recebeu um Mercedes-Benz como presente do famoso fabricante de automóveis. Além disso, seu número de seguidores nas redes sociais está crescendo rapidamente, atraindo ainda mais patrocínios e permitindo que ela monetize ainda mais sua marca.

“Eu construí esse relacionamento com muitos desses marcas. Não tenho apenas marcas que estão na faculdade, tenho marcas que estão longo prazo negócios que acabaram de terminar a faculdade, e acho que essa é a diferença”, ela explicou o motivo de ter adiado para o último minuto a decisão de entrar ou não no 2024WNBARascunho.

Vendo tudo o que ela realizou e suas perspectivas, é possível admitir que a arrogância de Reese não está de todo deslocada.