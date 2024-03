Angel Reese lidera companheiros de equipe da LSU em um vídeo de dança viral que foi longe demais: “ela precisa dar um tempo limite”

Aé LSU preparado para um Loucura de março fim de semana que inclui um Confronto do doce 16 com UCLA e o potencial para um Revanche de Angel Reese x Caitlin Clarkos Tigres se soltaram em um vídeo viral do TikTok liderado por Reese que acabou saindo completamente dos trilhos.

Reese postou o vídeo, que foi originalmente transmitido ao vivo no Instagram, para ela TikTok conta para ela quase 3 milhões de seguidores. Enquanto eles foram ver Reese desmontando tudo, foi um de seus companheiros de equipe que chamou a atenção de todos.

Fãs da LSU pedem um tempo limite

Flau’jae Johnson roubou a cena com ela expressões faciais selvagens no fundo do vídeo. Ela podia ser vista no lado esquerdo do grupo de jogadores da LSU vestindo uma jaqueta amarela, enquanto Reese estava na extrema direita, na frente.

“O rosto de Flaujae está me matando”, disse o principal comentário do vídeo de Reese no TikTok.

“PATATA Flaujae!!!” outro gritou.

Johnson é um caçador, rapper e NADA sacoleiro. Sem medo de ser ela mesma, ela a promoveu novo single “AMF” com NLE Choppa na conferência de imprensa após a segunda vitória da LSU no Torneio da NCAA.

Os fãs adoram Flau’jae, Anjo e o resto dos campeões em título por seus personalidades divertidas e confiantesmas Grande inimigoo rosto parecia estar onde eles traçaram o limite.

“Flaujae precisa de um tempo limite”, escreveu um fã no TikTok, canalizando seu interior Kim Mulkey.