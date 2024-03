Angel Reese luta contra uma lesão no tornozelo, LSU destrói a Geórgia para conquistar 2 sementes na SEC

LSU não tinha muito pelo que jogar na noite de quinta-feira contra Geórgiamas Kim MulkeyOs Tigres trataram o jogo como um Torneio da NCAA confronto. LSU acabou ganhando 80-54.

Com a vitória, a LSU conquistou o Semente número 2 no próximo torneio SECque começa em 6 de março. Carolina do Sul será a semente número 1.

Angel Reese colocou uma oponente do Tennessee em seu lugarTwitter

Antes do início do jogo desta noite, o A NCAA projetou LSU como a terceira semente no próximo torneio da NCAA. Os Tigres ainda têm uma chance de subir para o segundo lugar, especialmente se vencerem o Torneio SEC.

Angel Reese machuca tornozelos, retorna e joga bem

Aneesah Amanhã ajudou a LSU a começar bem, somando rapidamente oito pontos e colocando os Tigres à frente 13-5 no início do jogo. Anjo Reese começou a afirmar sua autoridade também, mas ela torceu o tornozelo no final do primeiro trimestre.

Ela teve que mancar até o banco, mas todos deram um suspiro de alívio quando ela reentrou no início do segundo trimestre. Reese e Morrow terminaram o primeiro tempo com 12 pontos.

O segundo tempo parecia destinado a se tornar rapidamente outra derrota, com LSU levando uma vantagem de 29 pontos faltando pouco mais de três minutos. Mas a Geórgia seguiu em frente Corrida de 14-0 para encerrar o terceiro quarto.

A equipe de Mulkey conseguiu resistir à tempestade no quarto, deixando Atenas com seu 25ª vitória da temporada. A seguir está o final da temporada regular contra Kentucky.