Angel Reese não consegue decidir se segue Caitlin Clark para a WNBA ou retorna para a LSU

Caitlin Clark surpreendeu o mundo do basquete universitário feminino na quinta-feira ao anunciar que ela entrará no Draft da WNBA seguindo esta temporada. Não foi um choque total, mas muitos se perguntaram se ela voltaria para a última temporada possível.

Mais tarde naquela noite, Angel Reese ajudou a LSU a esmagar a Geórgia e conquistar a segunda colocação na SEC. Reese, assim como Clark, tem a mesma decisão a tomar: entre no draft ou retorne por mais um ano.

Angel Reese não sabe se deve ficar na LSU ou ir para a WNBA

Há uma semana, Reese postou a pergunta em seu Twitter: “Devo ficar ou devo ir, não sei“.

Ela não fez nenhuma declaração desde então, mas pouca coisa mudou. LSU continua vencendo à frente dos torneios SEC e NCAA.

Na noite de quinta-feira contra a Geórgia, Reese se recuperou de uma torção no tornozelo e estava com seu jeito dominante de sempre. E definitivamente parecia que ela estava se divertindo tanto como sempre.

Sua decisão pode muito bem depender do que acontece no torneio da NCAA. Se a LSU vencer pelo segundo ano consecutivo, ela provavelmente sairá com uma nota alta. Caso contrário, poderíamos vê-la de volta a Baton Rouge para a última temporada.