Angel Reese não fica calada e responde à coluna do LA Times, mas no seu estilo

Angel Reese demonstrou repetidamente seu caráter indomável dentro e fora da quadra. Em geral, o Tigres da LSU A atacante prefere deixar o jogo dela falar, mas se alguém pensa que pode desrespeitar ela ou seus companheiros de equipe, não sabe no que está se metendo.

Tal foi o caso do LA Times redator editorial, Ben Bolchque recorreu diversas vezes a comparações consideradas sexistas em coluna antes do jogo entre o Tigres e a Bruins da UCLA.

No texto, Bolch garantiu que não era um jogo de basquete, mas um “acerto de contas” e instou o leitor a escolher um lado: “Você prefere as namoradas da América ou suas debutantes sujas? Leite e biscoitos ou molho picante da Louisiana? O treinador que abraça os repórteres ou aquele que os ataca? O tenro craque ou aquele que provoca?”

LSU treinador principal Kim Mulkey foi o primeiro a reagir, com duras críticas em coletiva de imprensa após o jogo contra UCLA. Sua reclamação foi tão irada que o LA Times tive que editar a coluna e publicar um pedido de desculpas. Anjo Reese apoiou o treinador e também defendeu o time à sua maneira.

Leite e biscoitos ou molho picante?Instagram, @angelreese10.

Resposta de Angel Reese

Reese é uma pessoa de poucas palavras. A jogadora costuma comunicar suas opiniões mais com gestos ou ações do que com grandes discursos. O atacante levou até ela Histórias do Instagram para postar uma resposta eloquente para Bolch’s palavras.

Em uma fotografia você pode ver leite e biscoitos de um lado e várias garrafas de molho picante no outro. Entre os dois lados destaca-se uma folha de papel com a abreviatura “vs”. Na legenda, Reese escreveu: “Adoramos leite e biscoitos.”

Isso não foi tudo. Em um vídeo, também no Reese Histórias, Gary Redus, LSU assistente técnico, pode ser visto entrando na brincadeira e escolhendo entre molho picante, biscoitos e leite.

O que vem por aí para LSU

O Tigres, NCAA campeões em título, venceram o Bruins 78-69 e assim ganharam seu ingresso para o Elite Oito rodada, onde enfrentará justamente o time que derrotou na final do ano passado: Iowa Hawkeyes de Caitlin Clark.

O jogo será realizado no dia 1º de abril, no Arena MVP em Albany, Nova York, e o vencedor abrirá seu ingresso para o Últimos quatro. Qualquer um dos dois conseguir o passe terá que enfrentar o vencedor do Sul da Califórnia-UConn corresponder.