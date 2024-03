Angel Reese não tinha ideia de qual semente a LSU conseguiu até que Kim Mulkey a chocou com a verdade: Caitlin Clark estará lá

Óne dos maiores choques do Torneio de basquete feminino da NCAA revelação do colchete foi que o Tigres da LSUatual campeão nacional, só conseguiu uma Semente nº 3. Na verdade, foi uma grande surpresa que o craque superconfiante Angel Reese não parecia pensar que isso fosse uma possibilidade.

As câmeras foram apontadas para Reese no LSU revelação do colchete e captei a reação dela no exato momento em que o técnico Kim Mulkey a humilhou com a verdade.

Enquanto eles observavam o revelação do colcheteReese pode ser visto gesticulando para Mulkey e seu companheiro de equipe Hailey Van Lith que a LSU era definitivamente uma Semente nº 2.

“Não, somos um seed 3”, Mulkey corrigiu sua estrela, que ela tinha suspenso da equipe em novembro.

O Barbie BayouO sorriso de Annie foi rapidamente apagado de seu rosto quando ela olhou para o Jumbotron e percebeu as cartas que havia recebido da NCAA.

Angel Reese e Caitlin Clark emparelhados na mesma região

Com uma equipe forte como a LSU caindo para a linha 3, criou-se uma pilha região que inclui a semente nº 2 UCLA e a semente nº 1 Iowaa equipe liderada por Caitlin Clark em uma missão para vingar seu derrota para LSU no jogo do campeonato nacional do ano passado.

Alguns especialistas criticou o Comitê de Seleção da NCAA por dar Iowa uma região tão difícil, apesar de ganhar a posição número 1, argumentando que há muitas armadilhas potenciais no caminho de Clark chegar ao Últimos quatroo que seria ótimo para o esporte e para a audiência da TV.

A LSU sentirá o mesmo, ao contrário. Depois de terminar em segundo lugar atrás Carolina do Sul invicta tanto em SEC Na temporada regular e no torneio SEC, os atuais campeões fizeram uma ótima campanha, mas ainda assim não conseguiram quebrar os oito melhores times do país.

Agora, eles poderiam combinar com Pac-12 rolo compressor da UCLA no Doce 16apenas para ser recompensado com um jogo contra os vingativos Hawkeyes no Elite 8. Isso só se eles conseguirem expulsar o 6-seed Louisvilleantigo time de Van Lith, que entra no Região de Baton Rouge com seu próprio gosto por punição. Algum caminho para a Final Four para o time que venceu tudo em 2023.

LSU já fez isso antes

A boa notícia para os Tigres? Eles ainda receberão um regional em casa em Baton Rouge no primeiro fim de semana, e Last-Tear Poa está de volta ao time após lesão.

Claro, há outro fato que Clark, Carolina do Sul e o resto NCAA seria sensato lembrar: LSU ganhou tudo como número 3 na última temporada.