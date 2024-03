Angel Reese provoca o oponente do Middle Tennessee em seu momento mais baixo enquanto LSU avança para o Sweet 16

LSU estrela do basquete feminino Anjo Reese é um dos melhores falantes de lixo no basquete universitáriomas quando Médio Tennesseede Anastasiia Boldyreva sofreu uma faltaela a provocou sem dizer uma palavra.

A mídia social percebeu o comportamento de Reese enquanto ela tocava para a multidão no que poderia ser seu último jogo em casa como membro da equipe LSU.

O atacante de 1,80 metro desempenhou um papel importante na marcação das cinco faltas sobre Boldyreva, que pôde ser visto derramando uma lágrima ao sair da quadra no final do terceiro quarto, após o qual as rodas saíram completamente do 11-seed Invasores Azuis‘ oferta chateada.

Onda de Angel Reese traz trolls nas redes sociais

“Classe zero e espírito esportivo ruim”, disse a principal resposta no vídeo em Twitter/Xecoando um percepção de Reese que existe desde o jogo do campeonato da NCAA do ano passado contra Caitlin Clark e Iowa.

“O time menos improvável, o técnico mais improvável, o jogador mais improvável”, disse outro, acrescentando o polêmico técnico da LSU Kim Mulkey na mira.

“Para uma semente 11 do Middle Tennessee haha ​​– Reese fede”, disse um comentário.

A LSU jogará contra Iowa no torneio da NCAA?

Os Tigers superaram o Middle Tennessee por 51-20 no segundo tempo para registrar uma vitória por 83-56 e avançar para o Doce 16. LSU é agora apenas mais uma vitória de um potencial revanche do confronto pelo título do ano passado com os Hawkeyes na Elite 8. Reese terminou com 20 pontos, 11 rebotes e três assistências.