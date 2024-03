Angel Reese sob ataque por má tomada de decisão contra Middle Tennessee

Durrando domingoConfronto do torneio da NCAA, LSU’sAnjo Reese encontrou-se sob intenso escrutínio por seu desempenho contra Estado do Médio Tennessee.

Angel Reese provoca oponente do Middle Tennessee em seu momento mais baixo

Andraya Carter critica Angel Reese

Apesar de LSU sendo favorito para vencer por dois dígitos, o time enfrentou um déficit de 36-32 no intervalo contra o Invasores Azuisfazendo com que torcedores e analistas questionassem as estratégias do time.

Durante a análise do intervalo em ESPN, André Carter destacou as oportunidades perdidas e as decisões questionáveis ​​tomadas pelo LSU ofensa, destacando especialmente o desempenho de Angel Reese.

Reese seleção de arremessos e tomada de decisão foram questionadas, com Carter apontando casos em que Reese não conseguiu capitalizar as oportunidades ofensivas, acabando por jogar em Médio Tennessee mãos.

“Angel Reese – 3 de 10 em campo. Eu sei que eles estão sendo físicos com ela, mas ela não está tomando boas decisões. posse? Ela desce e, em vez de chutar, ela faz uma bandeja com dois defensores ao seu redor. “

Rebeca Lobo ecoou Carter’s sentimentos, enfatizando Médio Tennessee equilíbrio e tomada de decisões ao longo do jogo.

Apesar dos esforços defensivos da LSU Médio Tennessee a capacidade de controlar o ritmo do jogo e capitalizar as oportunidades de transição provou ser um desafio para os Tigres.

Angel Reese acusado de “escolher a dedo”

Os fãs recorreram às redes sociais para expressar as frustrações com o LSU estrela, com muitos criticando Reese comportamento durante o jogo.

“Adoro que os comentaristas tenham chamado Angel Reese pela escolha seletiva! um fã disse em X.

“Acho que Angel Reese não acredita em defesa. Ela continua escolhendo.” outro acrescentou.

“Angel Reese é tão desagradável por escolher a cereja do bolo em um JOGO DE TORNEIO e depois SER BLOQUEADO lmaoooo,” outro observou.

No entanto, o segundo semestre viu uma reviravolta notável para a LSU.

Liderados por performances de destaque de Flau’jae Johnsonum foco Anjo Reesee Aneesah Amanhão Tigres superado Médio Tennessee 51-15, garantindo uma vaga no Doce dezesseis do torneio.

O placar final do jogo foi 56-83 com Reese contribuindo com 20 pontos e 11 rebotes.

Enquanto se preparam para enfrentar seu próximo adversário no Doce dezesseis (vencedor entre UCLA e Creighton), a LSU sem dúvida tentará resolver os problemas destacados durante o confronto contra Médio Tennessee e aproveitar o ressurgimento do segundo tempo.

Enquanto Anjo Reese enfrentou críticas por seu desempenho no primeiro semestre, suas contribuições no segundo semestre foram fundamentais para garantir LSUs vitória e mantendo vivas as esperanças de repetir o torneio.