Angel Reese sobrevive à briga LSU-Carolina do Sul que fez com que seis jogadores fossem expulsos e um torcedor fosse preso

Carolina do Sul avançar Kamilla Cardoso foi um dos seis jogadores expulsos do Jogo do campeonato do Torneio da Conferência Sudeste depois que ela empurrou LSUde Flau’jae Johnson para o chão no final do quarto período de domingo.

Galos de guerra guarda MiLaysia Fulwiley havia roubado a bola de Johnson, que a envolveu e foi marcada por falta intencional. Johnson esbarrou em Ashlyn Watkins, da Carolina do Sul, enquanto se dirigia para seu banco, e então Cardoso, de 1,80 metro, avançou e empurrou Johnson, de 5 a 10, para o chão.

Em tudo, quatro jogadores da Carolina do Sul foram expulsos e os Gamecocks tinham seis restantes. LSU ficou com apenas seus cinco jogadores iniciais depois que dois reservas foram desclassificados. Os Gamecocks venceram por 79-72.

Um homem identificado na transmissão da ESPN como O irmão de Johnson pulou a mesa do apontador para a quadra e fez contato breve com Cardoso antes de ser escoltado por policiais.

Treinador de galos Dawn Staleyque gritava em direção ao banco da LSU durante o incidente, pediu desculpas à multidão em nome dos jogadores expulsos, dizendo que suas emoções os dominaram.

“Eu sei que não veio de um lugar feio”, disse Staley.

Os Gamecocks lideravam por 73-66 com 2:08 para o fim quando a disputa ocorreu, e o jogo foi adiado por cerca de 15 minutos enquanto os árbitros analisavam o vídeo do incidente.

Cardoso, maior artilheiro e rebote da Carolina do Sul, pode esperar perder tempo durante o Torneio da NCAA. Ela acertou a cesta de 3 pontos da vitória, a primeira como jogadora universitária, faltando 1,1 segundos para o fim no sábado, na vitória da Carolina do Sul por 74-73 nas semifinais sobre o Tennessee.

Cardoso fez oito pontos, seis rebotes e três bloqueios em 22 minutos contra o LSU.