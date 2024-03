Angelina, de Jersey Shore, fez serenata no palco por AJ McLean e Joey Fatone

TMZ obteve um vídeo com a estrela de “Jersey Shore” curtindo um show cheio de boy band em Newark, NJ na semana passada… onde Joey e AJ se uniram para um show no New Jersey Performing Arts Center, e onde Angelina estava na frente e centro como um megafan.

Angelina provou que é como qualquer outra fã de Backstreet/*NSYNC – cantando corajosamente a versão da dupla de “It’s Gonna Be Me”… filmando alegremente vídeos de selfie com outros fãs também.

As pessoas estão se sentindo tão nostálgicas como sempre nesta frente… especialmente desde *NSYNC recentemente reunidos no palco durante Justin TimberlakeO show gratuito de apenas uma noite em Los Angeles no início deste mês. O grupo apresentou sua nova colaboração, “Paradise”, que está incluída no sexto álbum de estúdio de JT… e deixou os obstinados ansiando por uma reunião real e direta.