Anne Hathaway diz que não foi contratada após o Oscar, Nolan a salvou

Anne Hathaway diz que as pessoas do público realmente não gostaram dela depois que ela ganhou o Oscar – tanto que os estúdios ficaram longe… isto é, até Cristóvão Nolan veio bater (de novo).

Esse fenômeno – conhecido na época como “Hathahate” – vinha se acumulando há alguns anos, desde 2011, quando ela apresentou o Oscar com James Franco . Mesmo assim, as pessoas diziam que a achavam um pouco sincera, estranha e “chata”.

Bem, AH agora diz que estava bem ciente de todo esse ridículo naquela época – e, no fim das contas, ela diz que isso estava afetando sua carreira… embora ela fosse uma vencedora do Oscar.

Ela diz: “Muitas pessoas não me deram papéis porque estavam muito preocupadas com o quão tóxica minha identidade havia se tornado online. Eu tinha um anjo em Christopher Nolan, que não se importou com isso e me deu um dos mais lindos papéis que tive em um dos melhores filmes dos quais fiz parte.” Claro, ela está se referindo ao grande sucesso de 2014 da CN, “Interstellar”.