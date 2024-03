Annie Leibovitz encontra comprador para condomínio em Nova York, que também é seu estúdio

Fotógrafo famoso Annie Leibovitz está dizendo queijo para uma venda massiva, porque ela encontrou oficialmente um comprador para seu condomínio chique no West Village de Nova York… TMZ descobriu.

Fontes imobiliárias disseram ao TMZ … Annie aceitou uma oferta de US $ 8,5 milhões na quinta-feira passada pelo apartamento que ela comprou em 2022 por US $ 6,5 milhões – para que ela pudesse obter um lucro perfeito com o condomínio de 2 quartos e 3 banheiros, que também serviu como seu estúdio fotográfico.